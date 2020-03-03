Тегеран получил помощь для борьбы с коронавирусом от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Франции, Британии и Германии, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Заявление размещено в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Тегеран ранее уже направил в ООН и другие международные институты, а также зарубежным послам и представителям в Иране единый список как лекарственных средств, так и средств, необходимых стране для профилактики и сдерживания вируса.



"Сегодня в нашу страну прибыла помощь, выделенная Германией, Великобританией и Францией", - сообщил Мусави. Добавив, что накануне в страну прилетел груз от ВОЗ, он выразил признательность за оказанную гуманитарную поддержку.

По его словам, другие страны в данный момент рассматривают вопрос об оказании поддержки Ирану.

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко после разговора президентов Владимира Путина и Хасана Роухани сообщил РИА Новости, что вопрос об отправке гумпомощи Ирану прорабатывается.

Информацию о том, что Тегеран запросил у Москвы помощь подтвердил и посол Ирана в РФ Казем Джалали.

На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксировано более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших 77 человек погибли, 435 выздоровели.