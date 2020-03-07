Илон Маск считает панику вокруг коронавируса глупостью

Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что паника из-за распространения коронавируса преувеличена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Паника из-за коронавируса - это глупость", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом в феврале Маск сообщил CNBC, что распространение коронавируса может оказать на Tesla существенное негативное влияние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.