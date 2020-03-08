https://news.day.az/world/1209988.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы 7 марта в 21:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в районе Акхисар. Очаг залегал на глубине 15,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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