В Великобритании ввели карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении в Соединенном Королевстве карантина по крайней мере на три недели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что теперь все британцы должны находиться дома, а выходить на улицу им разрешается "только по ряду поводов". Речь идет покупке товаров первой необходимости, медицинских нуждах, поездке на работу, а также занятиях физкультурой раз в день.

"Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни", - объяснил решение британского правительства Джонсон.

По словам политика, в стране вводится запрет на проведение свадеб, крещений, а также прочих мероприятий. Кроме того, премьер объявил, что все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения будут закрыты.