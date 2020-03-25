Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 2 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом за минувшие сутки в Иране составило рекордные 2206 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня число новых заразившихся коронавирусом в стране составило 2206 человек. Общее количество заболеваний достигло 27 017", - цитирует его агентство Тасним. По его словам, "из-за вируса за минувшие 24 часа умерли 143 человека и суммарное количество летальных исходов составляет 2077".