Подготовлен еще один видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом

Подготовлен еще один видеоролик о вирусе COVID-2019.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике председатель муниципалитета Италии Гуальдо-Тадино - Массимлиано Прескиутти, член Демократической партии Винченцо Де Лука, председатель муниципалитета Лукеро Антонио Тутоло, председатель муниципалитета Реджо-Калабрии Джузеппе Фалькомата, председатель муниципалитета Делии Джанфилиппо Банчери, председатель муниципалитета Бари Антонио Декард призвали людей оставаться дома и держаться подальше от людных мест.