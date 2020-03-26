https://news.day.az/world/1216230.html Подготовлен еще один видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Подготовлен еще один видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Подготовлен еще один видеоролик о вирусе COVID-2019.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике председатель муниципалитета Италии Гуальдо-Тадино - Массимлиано Прескиутти, член Демократической партии Винченцо Де Лука, председатель муниципалитета Лукеро Антонио Тутоло, председатель муниципалитета Реджо-Калабрии Джузеппе Фалькомата, председатель муниципалитета Делии Джанфилиппо Банчери, председатель муниципалитета Бари Антонио Декард призвали людей оставаться дома и держаться подальше от людных мест.
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