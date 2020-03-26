Сербская старушка придумала необычный способ выгуливать собаку во время карантина

В Белграде очевидец запечатлел стоящую на балконе пожилую женщину, выгуливающую свою собаку. Старушка спустила домашнего питомца с балкона на длинном поводке, а потом также подняла обратно в квартиру, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Бабушка пошла на такой шаг после того, как сербские власти запретили лицам старше 65 лет выходить на улицу. Именно эта категория людей наиболее уязвима для коронавируса.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

