https://news.day.az/world/1216264.html Сербская старушка придумала необычный способ выгуливать собаку во время карантина - ВИДЕО
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Сербская старушка придумала необычный способ выгуливать собаку во время карантина - ВИДЕО
В Белграде очевидец запечатлел стоящую на балконе пожилую женщину, выгуливающую свою собаку. Старушка спустила домашнего питомца с балкона на длинном поводке, а потом также подняла обратно в квартиру, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Бабушка пошла на такой шаг после того, как сербские власти запретили лицам старше 65 лет выходить на улицу. Именно эта категория людей наиболее уязвима для коронавируса.
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