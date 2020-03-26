Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарственных препаратов. Об этом в четверг на экстренном саммите лидеров Группы двадцати в формате видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля [заболевания], развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что Китай создал открытую для всего мира интернет-платформу с информацией о коронавирусе и борьбе с ним.

Также, по его словам, Китай примет меры для стабилизации мировой экономики во время пандемии.

КНР призывает G20 к рациональной финансовой политике в условиях пандемии для сохранения глобальных производственных цепочек, добавил Си Цзиньпин.

Он призвал G20 отменить налоговые и торговые пошлины и обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике.