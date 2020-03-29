https://news.day.az/world/1217160.html В США от коронавируса скончались больше двух тысяч человек
В США от коронавируса скончались больше двух тысяч человек
В США из-за коронавируса умерли более двух тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
По данным учреждения, к вечеру 28 марта в США скончались 2010 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных достигло 121 117.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре