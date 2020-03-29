В Сирии ввели запрет на перемещение граждан между региональными центрами

Власти Сирии объявили в воскресенье о полном прекращении перемещений граждан между региональными центрами с 14:00 по местному времени. Как сообщило агентство SANA, такое решение принято правительством республики с целью противодействия распространению коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прекращается транспортное сообщение между населенными пунктами внутри провинций, а также между сельскими районами, - указывает агентство. - Запрет будет действовать до особого распоряжения". По его информации, исключение сделано только для граждан, имеющих специальные пропуска. Следить за выполнением этого правительственного распоряжения поручено МВД Сирии, которое усилит патрулирование дорог и привлечет к этому армейские патрули и силы безопасности.

25 марта в Сирии был введен комендантский час с шести вечера до шести утра. 27 марта правительство продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. Ранее была остановлена до особого распоряжения работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли все торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

По информации Минздрава республики, коронавирус выявлен пока только у четырех сирийских граждан. Для инфицированных создан медицинский центр при госпитале "Аль-Ватани" в курортном городе Забадани под Дамаском. Туда направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.