Из-за коронавируса бундесвер выводит часть контингента из Ирака

Бундесвер из-за пандемии коронавируса приступил к выведению части своего контингента из Ирака. Об этом оперативное командование в воскресенье, 29 марта, проинформировало представителей комитета бундестага по вопросам обороны, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Первые военнослужащие самолетом доставлены в Германию. Речь идет о солдатах, присутствие которых на месте не является "абсолютно обязательным". Точное число выведенных военных не называется.

Ранее, 16 марта, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт, командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") против террористической группировки "Исламское государство" приостановил обучение местных военных в Ираке до 11 мая. "Германия останется в Ираке с сокращенным контингентом до дальнейшего уведомления", - пояснили в этой связи в пресс-службе бундесвера.