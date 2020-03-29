https://news.day.az/world/1217513.html В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом
В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом
В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Общее число умерших в стране на данный момент - 10 799.
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