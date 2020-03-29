В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее число умерших в стране на данный момент - 10 799.