Синий кит “выстрелил” фонтаном в дрон

Компания Ocean Alliance, занимающаяся наблюдением за китами, периодически делится интересными фактами о поведении морских гигантов, передает Day.Az.

Как сообщает National Geographic, и теперь, когда появились беспилотники, они часто сопровождают китов, собирая о них ценную информацию.

В том числе это и "лабораторные анализы" - когда кит выбрасывает на поверхность фонтан, дрон собирает частички для исследований.

Этот "плевок", который содержит не воду, как считают многие, а соединения бактерий, влаги и горячего воздуха, дает специалистам массу ценной биоинформации.

Изучив состав смеси, можно определить ДНК, гормоны стресса и беременности, узнать состав микробиома животного.

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