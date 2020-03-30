Необычная мойка и дезинфекция улиц в Индонезии

Грузовик с включённой мигалкой пронёсся по дороге в Индонезии, распыляя жидкие реагенты во все стороны. Один из участников дорожного движения снял мчащийся по улицам автомобиль на видео, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Участник дорожного движения запечатлел стремительную операцию по распылению дезинфицирующих средств на улицах и прилегающей к ним территории. Со слов автора видеоролика, мотоциклисты и зазевавшиеся пешеходы, не успевшие покинуть зону распыления, получили свою порцию дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки территории от коронавируса.

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