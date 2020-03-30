Ушла из жизни врач, готовившая Гагарина к полету в космос

Ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Адиля Котовская, участвовавшая в подготовке полета Юрия Гагарина в космос, ушла из жизни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Врач также принимала участие в отборе первого отряда космонавтов. Ей было 92 года.

За свою жизнь Котовская подготовила и опубликовала свыше 400 научных статей, а также написала книгу воспоминаний "Непрошедшее время".

Котовская была награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы, орденом Франции "За заслуги", а также имела ряд других наград.