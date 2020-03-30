https://news.day.az/world/1217772.html Ушла из жизни врач, готовившая Гагарина к полету в космос
Ушла из жизни врач, готовившая Гагарина к полету в космос
Ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Адиля Котовская, участвовавшая в подготовке полета Юрия Гагарина в космос, ушла из жизни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Врач также принимала участие в отборе первого отряда космонавтов. Ей было 92 года.
За свою жизнь Котовская подготовила и опубликовала свыше 400 научных статей, а также написала книгу воспоминаний "Непрошедшее время".
Котовская была награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы, орденом Франции "За заслуги", а также имела ряд других наград.
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