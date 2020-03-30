Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 41 тысячу

В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 3186 человек, в общей сложности число инфицированных достигло 41,495.

Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава страны Киануша Джаханпура, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за прошедшие сутки скончались 117 человек, число жертв коронавируса в республике выросло до 2757 человек.

Джаханпур также добавил, что выздоровели 13 911 человек.