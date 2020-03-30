Еще один армянский военнослужащий заразился коронавирусом

Еще один военнослужащий вооруженных сил Армении заразился коронавирусом. Число инфицированных в армянской армии уже составляет шесть человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На прошлой неделе армянское военное ведомство сообщало о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в ВС Армении.