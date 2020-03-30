https://news.day.az/world/1217786.html Еще один армянский военнослужащий заразился коронавирусом
Еще один армянский военнослужащий заразился коронавирусом
Еще один военнослужащий вооруженных сил Армении заразился коронавирусом. Число инфицированных в армянской армии уже составляет шесть человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На прошлой неделе армянское военное ведомство сообщало о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в ВС Армении.
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