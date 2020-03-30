Полицейские на вертолетах создают песчаные бури, чтобы очистить пляжи от нарушителей карантина в Бразилии

Стражи порядка нашли действенный способ борьбы с курортниками, которые загорая на пляже, нарушают режим карантина, введённый в городе Флорианополис (штат Санта-Катарина, Бразилия) из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Патрульные вертолёты, начиная с 20 марта, приступили к облёту городских пляжей, где несмотря на запреты, введённые местными чиновниками, продолжают собираться любители пляжного отдыха.

Со слов полицейских, чтобы обеспечить порядок во время карантина в условиях пандемии коронавируса, стражи порядка использовали вертолёт для изгнания беспечных отдыхающих из общественных мест.

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