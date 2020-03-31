Эпидемиологи объяснили, почему коронавирус больше всего ударил по США и Италии

Существует связь между силой вспышки коронавируса и смертностью от него в разных странах и тем, как обширно и давно там прививают людей противотуберкулезной вакциной БЦЖ. Как передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net, oб этом пишут в препринте исследования на medRxiv эпидемиологи из США.

Авторы доклада утверждают, что там, где такой вакцинации не было (Италия, Нидерланды, США), быстрее всего распространился коронавирус и больше всего людей пострадало от вызываемой им болезни COVID-19.

Ученые пишут, что скорость распространения и число смертей в стране зависят от того, насколько сильна экономика, развито ли здравоохранение, какие там культурные нормы и усилия по смягчению последствий. Но в части стран (Италия, США, Бельгия, Нидерланды, Иран) эта корреляция не работает. Авторы анализа считают, что эти страны объединяет отсутствие привитого БЦЖ населения или недавнее начало политики такой вакцинации.

Посчитав соотношение случаев заражения (и смертности от COVID-19) к населению этих стран, исследователи увидели, что там эпидемия идет вчетверо быстрее и сильнее, чем в среднем по планете. Напротив, в относительно бедных странах с тотальной и давней вакцинацией БЦЖ (к примеру, Бразилия) наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавируса - несмотря на слабую экономику.

БЦЖ (сокращение от "Бацилла Кальмета-Герена) - разработанная в 1921 году прививка против туберкулеза из искусственно выращенного и ослабленного штамма бычьей туберкулезной палочки, которая уже не может заражать человека. Для приобретения иммунитета достаточно одной инъекции. Относительно безопасная и недорогая. При вакцинации взрослого эффективность не доказана.

Медики отдельно выделили Китай, где БЦЖ делали с 1950-х, но в 1966-1976 годах прекратили прививать людей. Это, полагают авторы исследования, привело к появлении "слабой прослойки" населения, которая более других пострадала в КНР от вспышки SARS-CoV-2.

Отмечается, что позднее начало политики вакцинации БЦЖ в целом не коррелирует с количеством случаев COVID-19, но более ранняя дата начала такой политики в стране снижает уровень смертности от коронавируса.

"Страны, в которых поздний запуск универсальной политики БЦЖ (Иран, 1984 год), имеют высокую смертность от COVID-19, что согласуется с идеей о том, что БЦЖ защищает привитых пожилых людей", - пишут в докладе.

Напомним, что в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.