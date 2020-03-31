В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3,4 тыс. Такие оценки привел во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По этой информации, в США коронавирус был диагностирован у 175 067 человек, умерли 3 415 человек, выздоровели 5 995.

Таким образом, в США в настоящий момент погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309.