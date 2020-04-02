Таиланд вводит общенациональный комендантский час

Правительство Таиланда намерено ввести с пятницы общенациональный комендантский час с 22:00 до 04:00 по местному времени в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа на территории королевства. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, исключения будут сделаны для транспортировки медицинских принадлежностей, передвижения медиков и пациентов.

"Премьер-министр [Таиланда Прают Чан-Оча] выступит сегодня вечером в 18:00 с заявлением по национальному телевидению", - приводит Reuters слова заместителя представителя главы правительства.

Как проинформировало в четверг министерство здравоохранения королевства, общее число подтвержденных в стране случаев заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1 875. Инфицированные выявлены в 62 из 77 провинций. Умерли 15 пациентов.