Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 356 человек

В Турции за последние сутки еще 79 человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19).

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Министр отметил, что общее число погибших достигло 356 человек.

По его словам, зарегистрировано 2 456 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения возросло до 18 135.