https://news.day.az/world/1219332.html Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 356 человек
Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 356 человек
В Турции за последние сутки еще 79 человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19).
Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Министр отметил, что общее число погибших достигло 356 человек.
По его словам, зарегистрировано 2 456 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения возросло до 18 135.
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