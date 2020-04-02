Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд странам для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) одобрил в четверг выделение $1,9 млрд развивающимся странам на программы борьбы с распространением коронавируса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном заявлении финансового института. Первый пакет охватывает 25 стран, новые проекты коснутся еще 40 государств.

Кроме того, банк перераспределяет ресурсы в размере $1,7 млрд в рамках уже реализуемых инициатив. Суммарно организация выделит до $160 млрд в течение 15 месяцев нуждающимся странам для противодействия пандемии.

"Всемирный банк принимает значительные и оперативные меры для препятствования распространению COVID-19, - сообщил президент банка Дэвид Мэлпас. - Работаем над укреплением возможностей развивающихся стран противостоять вирусу и сокращением времени экономического и социального восстановления".