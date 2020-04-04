В Украине коронавирусом заразились 1072 человека

Число инфицированных COVID-2019 в Украине выросло до 1072. 

За сутки выявили 130 граждан с заболеванием, зафиксировали 4 летальных исхода и 4 случая выздоровления.

Таким образом, всего на Украине от коронавируса умерли 23 человека, вылечились 27.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.