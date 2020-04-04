https://news.day.az/world/1219778.html В Украине коронавирусом заразились 1072 человека
В Украине коронавирусом заразились 1072 человека
Число инфицированных COVID-2019 в Украине выросло до 1072.
За сутки выявили 130 граждан с заболеванием, зафиксировали 4 летальных исхода и 4 случая выздоровления.
Таким образом, всего на Украине от коронавируса умерли 23 человека, вылечились 27.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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