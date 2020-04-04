В Турции из-за коронавируса скончались еще 76 человек

В Турции за последние сутки из-за коронавируса скончались еще 76 человек.

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Министр отметил, что общее число погибших составило 501 человек.

Коджа также сказал, что зарегистрировано 3013 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения возросло до 23 934.