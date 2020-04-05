Число случаев коронавируса в Узбекистане приблизилось к 300

Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 32 и достигло 298, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на "Gazeta.uz".

Все выявленные в последние дни случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях, сообщил на брифинге главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

По его словам, в настоящее время на стационарном и домашнем карантине находятся более 100 тысяч человек.

В клинике НИИ вирусологии находятся 85 пациентов, у 22 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 4 тяжелое, 1 - относительно тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии лечатся 35 пациентов, состояние 1 из них - средней тяжести, 1 - крайне тяжелое.

Как сообщалось ранее, к настоящему моменту 25 пациентов выздоровели, 2 человека скончались.