Bloomberg: Россия сократит нефтедобычу при аналогичных мерах США

Россия согласится на сокращение нефтедобычи, если американские власти также поддержат сокращение добычи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что Москва готова к сокращению на 10%.

Уточняется, что при таком развитии событий Россия сократит нефтедобычу на один миллион баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.