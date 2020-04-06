Елизавета II сравнила COVID-19 с Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации, которое было посвящено пандемии коронавируса нового типа COVID-19, сравнила заболевание с уроками Второй мировой войны. Трансляцию обращения вел "Би-би-си".

Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в "непростое время".

Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности", - подчеркнула Елизавета II.

Она также призвала британцев верить, что "лучшие дни вернутся", несмотря на "тяжелые испытания".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.