ВОЗ призвала Беларусь принять жесткие меры в борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев призвал ввести более жесткие меры социального дистанцирования в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает Tut.by.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, власти должны принять дальнейшие меры перед наступлением пика эпидемии, вплоть до перевода учебных заведений на дистанционное обучение, запрета массовых мероприятий и введения карантина на всей территории Беларуси.

"Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с 4−6-й недели идет экспоненциальный рост случаев. А к 8-й неделе подходят к пику. Для Беларуси это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост", - сказал Бердыклычев, отметив улучшение ситуации с информированием населения.

Ранее 9 апреля правительство Беларуси приняло правила самоизоляции для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также для контактов первого и второго уровней. Находящиеся в самоизоляции не должны покидать места проживания.

По последним данным, в Беларуси и коронавирусом заразились 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.