Продажи Tesla взлетели после эпидемии коронавируса

В марте в Китае количество зарегистрированных электромобилей Tesla взлетело на 450 процентов и превысило рекордную отметку 12,7 тысячи штук, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для сравнения, в феврале, когда страна еще продолжала бороться с эпидемией коронавируса, было зарегистрировано всего 2,3 тысячи машин.

На прошлой неделе Tesla начала продавать в Китае две новые модификации Model 3 - Long Range RWD и Performance AWD, которые стоят от 339 050 и 419 800 юаней соответственно. Обе версии собирают на заводе бренда в Шанхае, там же налажено производство Model Y.

С 16 апреля в Китае заработал первый фирменный онлайн-магазин Tesla на интернет-платформе Tmall, принадлежащей Alibaba. Там можно купить оригинальные запчасти для электромобилей, а также записаться на тест-драйв любой из трех представленных в стране моделей - Model S, Model X и Model 3.

По данным Reuters, в марте китайский автомобильный рынок сократился на 43,4 процентов, однако Китайская ассоциация пассажирских автомобилей приводит другую цифру: в годовом сравнении продажи сократились на 48,3 процента, до 1 021 584 проданных автомобилей (учитываются легковые автомобили, MPV, внедорожники и микроавтобусы). При этом по сравнению с февралем 2020 года в первый месяц весны продажи выросли на 353,2 процента.