НАТО проведет экстренную встречу для обсуждения решения США

Североатлантический совет НАТО в пятницу, 22 мая, проведет экстренную встречу для обсуждения ситуации с решением США выйти из Договора по открытому небу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщает CNN.

Ранее стало известно, что Америка намерена выйти из соглашения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений по данному решению.

Президент США Дональд Трамп объяснил такое намерение тем, что Россия якобы не выполняет своих обязательств. При этом американский лидер уверен, что страны заключат новую сделку.