Utair запустила систему автоматической безопасной рассадки пассажиров на борту самолетов

Авиакомпания Utair начала внедрение системы автоматической безопасной рассадки людей на борту лайнеров из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном аккаунте перевозчика в "Яндекс.Дзен" со ссылкой на слова руководителя отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игоря Дубина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Utair уже сейчас внедряем систему автоматической безопасной рассадки на борту. Система стимулирует выбирать места у окна и возле прохода - они стоят дешевле, чем места в середине ряда. Мы будем использовать такую рассадку, пока это позволяет загрузка лайнера", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности шахматной рассадки на борту лайнеров и ее влиянии на стоимость билетов.

Он также отметил, что на борту самолетов Utair установлены специальные фильтры, которые задерживают микрочастицы и позволяют снизить риск заражения инфекцией. "Коронавирус, конечно, отфильтровать нельзя, но значительно снизить его распространение - можно (потому что он задерживается на частицах пыли и микрокаплях). Во-многом поэтому полет на самолете значительно безопаснее похода в кафе или массового мероприятия", - пояснил он.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году Utair перевезла более 7,7 млн человек.