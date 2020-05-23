https://news.day.az/world/1237916.html Власти Москвы готовятся ко второй волне заражения коронавирусом
Власти Москвы готовятся ко второй волне заражения коронавирусом
Новое исследование жителей Москвы на популяционный иммунитет поможет городу подготовиться ко второй волне заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это исследование (популяционного иммунитета) позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятнее всего, будет в той или иной мере выраженная. Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения", - сказал Хрипун.
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