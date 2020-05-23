Власти Москвы готовятся ко второй волне заражения коронавирусом

Новое исследование жителей Москвы на популяционный иммунитет поможет городу подготовиться ко второй волне заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это исследование (популяционного иммунитета) позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятнее всего, будет в той или иной мере выраженная. Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения", - сказал Хрипун.