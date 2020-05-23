Стало известно о прошлом захватчика московского банка

Мужчина, который пытался захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, в прошлом был судим.

Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналистам, его обвиняли в угоне автомобиля.

О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена - им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.