В Китае при обрушении строительных лесов погибли восемь человек

Восемь человек погибли и один пострадал при обрушении лесов на строительной площадке рядом с городом Хэюань, расположенном в китайской провинции Гуандун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По последней информации, пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Его уже доставили в больницу.

По факту случившегося ведется расследование.