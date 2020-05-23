https://news.day.az/world/1238076.html В Китае при обрушении строительных лесов погибли восемь человек
В Китае при обрушении строительных лесов погибли восемь человек
Восемь человек погибли и один пострадал при обрушении лесов на строительной площадке рядом с городом Хэюань, расположенном в китайской провинции Гуандун.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
По последней информации, пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Его уже доставили в больницу.
По факту случившегося ведется расследование.
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