В Китае позитивно оценили работу главы ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреусус проделал хорошую работу. Об этом заявил главный дипломат правительства Китая Ван Йи заявил, передает Reuters воскресенье, 24 мая.

Ван Йи добавил, что "страны с приличием будут поддерживать этот орган", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

США придерживаются противоположной позиции относительно ВОЗ. У Трампа считают действия ВОЗ по коронавирусу неэффективными, а сам президент назвал организацию "марионеткой Китая".

Трамп почти ежедневно обвиняет Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе и перекладывает на Китай вину в пандемии, а Китай отвергает все обвинения.