ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО

Европейский союз поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на германский журнал WirtschaftsWoche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили европейские официальные лица в Брюсселе изданию, отсутствие поддержки со стороны США кандидатуре бывшего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём означает, что она не будет выдвинута в качестве кандидата на пост гендиректора ВТО. Журнал также отметил, что дипломаты в Женеве выступали за то, чтобы преемником главы организации стал африканец, однако не смогли представить подходящего кандидата.

В правительстве и МИД Испании пока не комментируют данную информацию.

14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса. Азеведу добавил, что процедура избрания преемника начнется в декабре 2020 года, когда будут "названы кандидаты".