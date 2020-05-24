https://news.day.az/world/1238212.html ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО

ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО

В мире, 24 мая 2020 15:26 432
ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО

Европейский союз поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на германский журнал WirtschaftsWoche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили европейские официальные лица в Брюсселе изданию, отсутствие поддержки со стороны США кандидатуре бывшего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём означает, что она не будет выдвинута в качестве кандидата на пост гендиректора ВТО. Журнал также отметил, что дипломаты в Женеве выступали за то, чтобы преемником главы организации стал африканец, однако не смогли представить подходящего кандидата.

В правительстве и МИД Испании пока не комментируют данную информацию.

 

14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса. Азеведу добавил, что процедура избрания преемника начнется в декабре 2020 года, когда будут "названы кандидаты".

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