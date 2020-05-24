В Армении проходит акция протеста из-за избиения в полиции и беспредела

В Армении перед зданием отделения полиции города Капан проходит акция протеста. Недовольство местных жителей вызвало задержание вооруженными полицейскими в масках четырех людей, близких к мэру Каджарана Манвелу Парамазяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, позже один из задержанных был освобожден. Однако вскоре родственники гражданина распространили его фотографии, на которых видны следы насилия, которое, было применено по отношению к задержанному в полицейском участке.

Мэр города призвал митингующих придерживаться социальной дистанции, чтобы это не стало поводом для привода из-за нарушения ограничений, установленных комендантом на период режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.

Сообщается, что участники акции намерены продолжить акции протеста. Ранее губернатор Сюникской области Унан Погосян попытался убедить каджаранцев довериться следствию. Он заверил, что виновный в совершении насилия в отношении подвергнутого приводу гражданина будет наказан, призвал успокоиться и прекратить акцию протеста.

Мэр Каджарана Парамазян, беспартийный и избранный на свой пост до "бархатной революции", в 2016 году, обвинил власти в преследованиях.