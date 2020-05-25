Трамп запретил въезд в США этим людям

Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса запрещают въезд для иностранцев, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии, - отмечается в тексте. - По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировано 310 087 подтвержденных случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), что является третьим показателем в мире".