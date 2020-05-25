В Германии регионы смягчают ограничения, введенные из-за пандемии

Федеральные земли ФРГ с понедельника переходят на новый этап смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. В силу германского федерализма каждый регион в борьбе с пандемией идет своим путем: где-то правила строже, где-то мягче, везде разные штрафы и разный уровень контроля, эпидемическая обстановка также кардинально различается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с 25 мая почти во всех землях будут снова открыты рестораны. В некоторых они уже работают, например в Берлине. Исключением пока останется Саксония-Анхальт. В Баварии разрешат работать пивным и ресторанам лишь под открытым небом.

Отели, гостиницы и хостелы уже доступны для туристов в Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии и Тюрингии. С понедельника они открываются в Бремене, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Шлезвиге-Гольштейне. В Мекленбурге - Передней Померании до 25 мая действовал запрет на въезд жителей других регионов, но с понедельника гостиницы смогут принимать туристов со всей страны.

Помимо этого, в Мекленбурге - Передней Померании открываются кинотеатры и бассейны. В кинотеатрах будет ограничено число посетителей в зависимости от площади залов. Зрители, если они не являются членами одной семьи, должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Работники обязаны носить защитные маски. Руководство кинотеатров должно будет записывать личные данные граждан, чтобы в случае необходимости отследить цепочки заражений.

За чем нужно следить?

В каждой земле свои предписания: например, тот, кто захочет пойти в ресторан в Киле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), должен перед этим заполнить анкету, указав свой адрес и телефон. В Северном Рейне - Вестфалии нет такого правила. Во многих ресторанах нужно предоставить свои данные непосредственно на месте. В Бремене это обязательно, в Берлине - всего лишь рекомендация. Барные стойки занимать нельзя нигде.

По всей Германии по-прежнему действуют правила социальной дистанции. В этой связи в ресторанах столы расставлены на удалении минимум в 1,5 м. Во многих местах нанесена маркировка, указывающая путь следования или места в очереди. В Гессене для ресторанов введено железное правило: на одного человека должно отводиться не менее 5 кв. м. То есть заведение площадью 100 кв. м может принять лишь 20 гостей.

Перед входом в рестораны Бранденбурга или Рейнланд-Пфальца посетители должны продезинфицировать руки. В Рейнланд-Пфальце владельцам гастрономических заведений предписано мыть посуду в посудомоечных машинах при температуре не менее 60 градусов. Там же посетители должны носить защитные маски, снять их они могут только за столом. При выходе в туалет придется снова ее надеть. С понедельника это же правило вводится в Баварии в пивных и ресторанах под открытым небом. В Гессене такие привычные предметы на столах, как солонки, перечные мельницы или контейнеры со столовыми приборами, запрещены.

За одним столом могут сидеть лишь две семьи. Но в Северном Рейне - Вестфалия максимальное число не прописано, а в Мекленбурге - Передней Померании один стол могут занимать не более шести человек.

Точно так же разные предписания существуют и относительно заполняемости отелей. В Шлезвиге-Гольштейне нет лимита на число размещаемых гостей, в Нижней Саксонии оно пока будет ограничено 50% от общего количества мест в отеле. Примерно такое же правило в Мекленбурге - Передней Померании. Там до июня гостиницам будет разрешено заполнять лишь 60% номеров.

Бассейны и сауны в отелях закрыты. По-прежнему не работают бары, кальянные. Когда они смогут открыться, пока не известно. Под запретом до 31 августа остаются массовые мероприятия, такие как народные праздники, спортивные состязания со зрителями, крупные концерты, фестивали.

Компетенция федеральных земель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель 6 мая договорились несколько ослабить ограничения на контакты между людьми, но решили продлить их до 5 июня. Сейчас разрешено встречаться не более чем двумя семьями. В то же время вопрос послабления мер остался в компетенции властей федеральных земель. Такая практика имеет как сторонников, так и противников. Многие специалисты считают, что на локальном уровне легче сдержать распространение инфекции в пределах всей страны. Другие сетуют на отсутствие системности и хаотичность принятия решений.

Регионы должны обеспечить, чтобы в одном районе или городе земельного подчинения в течение семи дней число новых случаев заражения не превышало 50 на 100 тыс. жителей. В случае рассредоточенной региональной вспышки (то есть не в одном месте, например в доме престарелых) и неясных цепочек распространения инфекции должны быть снова введены общие ограничения, которые действовали с 20 апреля. Это означает, что школы, парикмахерские, магазины (кроме продовольственных) и другие заведения нужно будет снова закрыть, а также вернуться к соблюдению социальных ограничений. Въезд и выезд в эти районы в таком случае будут ограничены.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на воскресенье в Германии, по оценке института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), заразились 178 281 человек, что на 431 случай больше, чем днем ранее. Умерли от последствий заболевания 8 247 (плюс 31). Выздоровели около 160 300 человек (плюс 500).