Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс.

Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 15 813 и составило 363 211. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официально статистики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом количество смертей от вызываемого инфекцией заболевания достигло 22 666. Из них 653 зарегистрированы за последние 24 часа. Вылечились почти 150 тыс. пациентов.

Публикуемая в выходные дни статистика по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Бразилии, как правило, демонстрирует более низкие цифры, нежели данные за будни из-за того, что лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Всего за минувшую неделю выявлено свыше 122 тыс. инфицированных, зарегистрировано свыше 6,5 тыс. смертей.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 82,1 тыс. инфицированных и более 6,1 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро (37 912), затем следует северо-восточная Сеара (35 595). В этих штатах жертвами пандемии стали 3 993 и 2 324 человек соответственно.

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 27,7 тыс. заразившихся и 2 200 умерших) и Мараньян (почти 21,2 тыс. инфицированных и 754 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 29,8 тыс. инфицированных и 1 758 умерших) и Пара (более 24,1 тыс. инфицированных и 2 148 умерших) на севере страны. По данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в двух третях муниципалитетов страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля - на следующий день после окончания традиционного карнавала - занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого коронавирусом заболевания симптомами в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.