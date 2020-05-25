В Африке уже более 111 тысяч зараженных COVID-19

В Африке количество случаев заражения коронавирусом превысило 111 тысяч, более 3 тыс человек скончались, заявили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации организации, с начала пандемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 111 851 человек. Болезнь унесла 3 349 жизней, более 44 тыс человек выздоровели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в ЮАР (22 583), Египте (16 513), Алжире (8306), Марокко (7429), Нигерии (7839) и Гане (6683). Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (600) и ЮАР (429).