Индия за сутки обогнала Францию по числу заразившихся COVID-19

Индия, где в последние дни отмечаются высокие суточные темпы роста числа заразившихся новым коронавирусом, по общему их количеству вышла на девятое место в мире, обогнав Францию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На второй позиции в списке стран, наиболее затронутых распространением коронавируса, укрепилась Бразилия, где количество инфицированных за все время пандемии вплотную приблизилось к 375 тыс. человек.

Абсолютным мировым лидером остаются США: там, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано более 1,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 мая, за время пандемии выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 342 тыс. человек умерли.