В Польше с 30 мая разрешили не носить маски там, где можно сохранять дистанцию в два метра

Власти Польши с 30 мая разрешили гражданам не закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома, при условии сохранения социальной дистанции в два метра. Об этом заявил на пресс-конференции в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, касаясь снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 30 мая многое изменится", - сказал он, подчеркнув, что в первую очередь меняется правило по ношению масок. "Носить маски не обязательно с сохранением социальной дистанции [в два метра]", - указал глава правительства. "Это касается как открытого пространства, так и закрытого, если площадь позволяет сохранять дистанцию", - указал премьер, подчеркнув, что "в магазинах, в общественном транспорте, в кинотеатрах маски остаются".

По словам Моравецкого, с субботы снимается ограничение в торговле. В магазинах больше не будет лимита покупателей, основанного на площади торговой точки. Разрешается также проведение массовых мероприятий на открытом пространстве с участием до 150 человек.

"В начале пандемии мы выбрали сложный метод закрытия границ и ограничения контактов", - указал Моравецкий, подчеркнув, что это помогло значительно ограничить распространение коронавируса и число смертей. "Сейчас мы находимся в другой ситуации", - указал он, пояснив, что теперь система здравоохранения готова оказывать помощь зараженным.