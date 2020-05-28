МВФ о сокращении мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что сокращение мировой экономики из-за пандемии может превысить ожидаемые ранее 3%. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии ООН высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

"В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным", - сказала она, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом Георгиева отметила, что "глобальные экономические меры на данный момент стали беспрецедентными, составив $9 трлн в фискальной сфере".

Она сравнила страны со слабой экономикой с людьми со слабой иммунной системой, т.к. они оказались более уязвимы перед пандемией. "Мы предоставляем экстренное финансирование в беспрецедентных масштабах, - добавила глава МВФ. - Мы уже предоставили $22 млрд 60 странам и обрабатываем новые запросы". "Никогда раньше мы не делали так много с такой скоростью", - указала она.

Георгиева обратила внимание, что в кризисные периоды многие инвесторы предпочли выводить свои активы из развивающихся стран. "В первые два месяца кризиса $100 млрд покинули экономики развивающихся рынков - в три раза больше, чем во время глобального финансового кризиса, - сообщила она. - Но к счастью, благодаря значительному увеличению ликвидности со стороны центробанков и созданию своп-линий для некоторых развивающихся рынков, этот тренд был остановлен".