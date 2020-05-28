ЕС продлил санкции в отношении Сирии

Совет ЕС продлил до 1 июня 2021 года санкции в отношении Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на его сайте.

"Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима на 1 год - до 1 июня 2021 года", - говорится в документе. Отмечается, что Совет ЕС также исключил из санкционного списка двух лиц и одну компанию, "которые прекратили действия, подпадающие под санкции".

Таким образом, на данный момент в санкционный список внесены 273 человека и 70 организаций.