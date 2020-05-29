Умер самый старый мужчина на Земле

Самый старый мужчина на Земле, британец Роберт Уэйтон, переживший эпидемию "испанки" и две мировых войны, умер в четверг в возрасте 112 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на семью рекордсмена.

"С глубоким прискорбием семья Уэйтонов сообщает о смерти нашего любимого Боба Уэйтона", - приводит агентство заявление семьи. В нем отмечается, что старейший мужчина на планете болел раком и умер во сне в своей квартире в городе Олтон (графство Хэмпшир).

Уэйтон отпраздновал 112-й день рождения 29 марта, а титул старейшего мужчины на планете он носил менее двух месяцев - его достижение было официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса 31 марта. При этом из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, представитель Книги рекордов Гиннесса не смог лично встретиться с Бобом, как это обычно происходит.

Титул старейшего мужчины на планете перешел к англичанину от японца Титэцу Ватанабэ, умершего 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. Старейшим человеком на Земле является 116-летняя японка Канэ Танака.

"Обычный парень"

В связи с распространением нового коронавируса на территории Великобритании Уэйтон не смог отпраздновать последний день рождения со своей семьей. Трое детей, 10 внуков и 25 правнуков поздравили его по телефону.

В прошлогоднем интервью газете Daily Mail Уэйтон заявил, что он "обычный парень, которому просто повезло прожить очень долгую жизнь". По его словам, в детстве он, "как и все", переболел свинкой, корью и коклюшем, пережил эпидемию "испанки" и две мировых войны, жил в Канаде и на Тайване, где выучил китайский язык, перенес малярию и успешно восстановился после "двух или трех" операций, в том числе после недавнего перелома шейки бедра.

По образованию Уэйтон инженер, во время Второй мировой войны он работал на фабрике, производившей самолеты для Британской империи. До последнего момента, чтобы скоротать время, он делал игрушечные мельницы, которые продавал по £40 (около $50), а деньги отдавал на благотворительность.

Кому перешел титул самого старого мужчины, живущего на Земле, Press Association не уточняет.