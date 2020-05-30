Третий день беспорядков в Миннеаполисе

В американском Миннеаполисе, штат Миннесота, третий день подряд проходят протестные акции после ситуации с 46-летним афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб 25 мая в ходе задержания сотрудниками полиции по подозрению в использовании фальшивой банкноты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, момент ареста засняли очевидцы.

На видеозаписи видно, как полицейский повалил Флойда на землю лицом вниз, поставил ему колено на шею и в таком положении удерживал несколько минут, несмотря на слова мужчины, что ему нечем дышать. Флойд потерял сознание и скончался в больнице.

На следующий день сотрудники были отстранены от работы и уволены, но протестующие выступают с требованием их ареста. С каждым днем все более многочисленные акции против полицейского насилия проходят под традиционным лозунгом "Жизни черных имеют значение". В ночь на 29 мая протестующими был сожжен полицейский участок и несколько магазинов и кафе по соседству.