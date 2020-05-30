https://news.day.az/world/1239600.html В России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 8 952 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране с начала пандемии коронавируса превысило 396 тысяч, добавили в штабе.
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