В России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8 952 новых случая заражения коронавирусом. 

Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране с начала пандемии коронавируса превысило 396 тысяч, добавили в штабе.