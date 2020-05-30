В Испании стартовало самое массовое тестирование на антитела к COVID-19

В Испании стартовало самое массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Сдать кровь пригласили 130 тысяч жителей города Торрехон-де-Ардос близ Мадрида. Здесь был один из очагов эпидемии и муниципальные власти решили выяснить реальные масштабы распространения болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, деньги взяли из бюджета на городские праздники и об этом решении местные жители в целом отзываются с одобрением.